Уязвимость, семейные тайны и сорванная свадьба: о чем новый трек Мари Краймбрери «Малая, пой»

Певица Мари Краймбрери, которая по итогам 2021 года стала самой прослушиваемой исполнительницей на «Яндекс Музыке», выпустила новый трек — он получил название «Малая, пой».
Еще до премьеры Краймбрери подчеркивала, что эта песня особенная для нее. Она признавалась в интервью, что изначально хотела записать музыкальное приглашение на концерт — в середине мая артистка представит новое шоу «Имя собственное» в Москве и Петербурге. Но вместо этого записала одну из своих самых откровенных работ. «В этом треке я ответила на огромное количество вопросов, которые мне задавали в интервью, но я на них не отвечала, — объяснила певица. — Я ответила на них одной песней — целиком и полностью. Я думаю, что вопросов после этого не останется больше ни у кого».
В «Малая, пой» исполнительница вспоминает себя в детстве и пытается одновременно и извиниться перед этой маленькой девочкой за то, что ее ждет «так много некрасивых историй», и мотивировать ее продолжать свой путь: «Малая, пой — самые большие победы у тебя впереди». Среди прочего Краймбрери признается, что публичная жизнь и ведение соцсетей сначала сделали ее уязвимой, но в итоге лишь закалили характер. Про брата певица пишет, что он «забыл проститься» и что она адресует ему «письмо без ответа». Еще одна семейная деталь, упоминаемая в треке, — исполнительница целый год не виделась с отцом.
Дальше Мари Краймбрери упоминает тяжелую болезнь и свой день рождения, проведенный в слезах. При этом у нее есть люди, которые заставляют ее улыбаться, — их она перечисляет поименно. В середине прошлого года поклонники артистки обсуждали слухи о ее предстоящей свадьбе с Давой — на это она отвечает строчкой, в которой утверждает, что сняла кольцо с безымянного пальца.