Уязвимость, семейные тайны и сорванная свадьба: о чем новый трек Мари Краймбрери «Малая, пой»

Еще до премьеры Краймбрери подчеркивала, что эта песня особенная для нее. Она признавалась в интервью, что изначально хотела записать музыкальное приглашение на концерт — в середине мая артистка представит новое шоу «Имя собственное» в Москве и Петербурге. Но вместо этого записала одну из своих самых откровенных работ. «В этом треке я ответила на огромное количество вопросов, которые мне задавали в интервью, но я на них не отвечала, — объяснила певица. — Я ответила на них одной песней — целиком и полностью. Я думаю, что вопросов после этого не останется больше ни у кого».