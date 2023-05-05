Uniqlo закроет почти все свои крупные магазины в России. На ее месте появится Gloria Jeans

После начала российской военной спецоперации на территории Украины, когда зарубежные компании начали массово уходить из РФ, исполнительный директор владеющего Uniqlo фэшн-холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней компания Uniqlo приостановила деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начала оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.