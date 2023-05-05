Uniqlo закроет почти все свои крупные магазины в России. На ее месте появится Gloria Jeans

Японская одежная сеть Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка сообщает, что компания уходит из страны.
В московском торговом центре «Атриум» на месте Uniqlo откроется точка Lime, а в «Афимолл-сити» место займет Gloria Jeans, рассказали два консультанта на рынке торговой недвижимости. GJ подтвердила, что в ближайшие месяцы магазины ретейлера откроются в нескольких местах, которые ранее занимала Uniqlo.
В апреле стало известно, что Gloria Jeans откроет свой магазин на месте Uniqlo на Новом Арбате в Москве. Ранее компания заявила, что откроет свой магазин в «Доме мод» в Петербурге, где ранее тоже находился Uniqlo.
После начала российской военной спецоперации на территории Украины, когда зарубежные компании начали массово уходить из РФ, исполнительный директор владеющего Uniqlo фэшн-холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней компания Uniqlo приостановила деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начала оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.