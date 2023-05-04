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Эшли Джадд исполнит главную роль в триллере «Лазарет»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

Американская актриса Эшли Джадд, известная по фильмам «Там, где сердце» и «Амнезия», исполнит главную роль в триллере «Лазарет», который разрабатывает продакшн-компания Vertical. Об этом сообщил Deadline.

Съемки ленты уже завершились в штате Орегон. Режиссером и сценаристом проекта выступил Алек Тибалди. В актерский состав картины вошли Кэти Дуглас («Джинни и Джорджия»), Сара Пиджеон («Дикарки»), Ашер Энджел («Шазам!») и Эдвард Балабан.

«Лазарет» расскажет историю о женщине по имени Ли, которая растит своих осиротевшим племянниц, Имоджен и Мейв, в изоляции. Таким образом, по мнению героини, она защищает их от саморазрушающегося мира.

Однако однажды установленный Ли порядок нарушается. В жизнь семьи вторгается посторонний молодой человек — его роль досталась Энджелу.

Продюсерами ленты выступают Роберт Огден Барнум и Эрик Биннс из The Barnum Picture Company, исполнительными продюсерами — Питер Джарови, Рич Голдберг и Кристин Харрис из Vertical, Дэвид Джендрон, Али Джазайери, Вивиана Заррагоития и Джон Бейлс из TPC, а также Майкл Лури и Джеффри Джилс из Syndicate.

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Эшли Джадд
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