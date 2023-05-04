Эшли Джадд исполнит главную роль в триллере «Лазарет»

Американская актриса Эшли Джадд, известная по фильмам «Там, где сердце» и «Амнезия», исполнит главную роль в триллере «Лазарет», который разрабатывает продакшн-компания Vertical. Об этом сообщил Deadline.
Съемки ленты уже завершились в штате Орегон. Режиссером и сценаристом проекта выступил Алек Тибалди. В актерский состав картины вошли Кэти Дуглас («Джинни и Джорджия»), Сара Пиджеон («Дикарки»), Ашер Энджел («Шазам!») и Эдвард Балабан.
«Лазарет» расскажет историю о женщине по имени Ли, которая растит своих осиротевшим племянниц, Имоджен и Мейв, в изоляции. Таким образом, по мнению героини, она защищает их от саморазрушающегося мира.
Однако однажды установленный Ли порядок нарушается. В жизнь семьи вторгается посторонний молодой человек — его роль досталась Энджелу.
Продюсерами ленты выступают Роберт Огден Барнум и Эрик Биннс из The Barnum Picture Company, исполнительными продюсерами — Питер Джарови, Рич Голдберг и Кристин Харрис из Vertical, Дэвид Джендрон, Али Джазайери, Вивиана Заррагоития и Джон Бейлс из TPC, а также Майкл Лури и Джеффри Джилс из Syndicate.