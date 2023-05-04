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Эд Ширан выиграл суд о плагиате. Ему удалось доказать оригинальность песни «Thinking Out Loud»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:38

Британский музыкант Эд Ширан выиграл суд о предполагаемом плагиате в его треке «Thinking Out Loud». Судья признал артиста невиновным в копировании чужого материала, сообщил Deadline.

Наследники певца Эда Таунсенда, который вместе с Марвином Гэем сочинил в 70-х годах трек «Let’s Get It On», обвинили Ширана в использовании синкопированного рисунка аккордов из этой композиции при создании песни «Thinking Out Loud».

По мнению родственников Таунсенда, релиз Ширана был заметно схож с культовым произведением в исполнении Гэя. Чтобы доказать отсутствие в «Thinking Out Loud» плагиата, Ширан сам появился в суде и даже сыграл там на гитаре.

После вердикта суда Ширан заявил, что очень счастлив. «Похоже, мне все-таки не придется перестать заниматься моей ежедневной работой», — отметил он, напомнив об обещании уйти из музыки, если суд сочтет его виновным.

«Мы провели последние восемь лет, обсуждая все песни с категорически разными текстами, мелодиями и четырьмя аккордами, которые также различны и используются композиторами каждый день по всему миру», — добавил Ширан.

«Эти аккорды — обычные строительные блоки, которые применялись для создания музыки задолго до написания „Let’s Get It On“ и будут применяться для создания музыки после нашей смерти. Они входят в алфавит любого автора, наш инструментарий, и должны оставаться там, чтобы все могли ими пользоваться. Никто не владеет ими или тем, как они исполняются, так же, как никто не владеет синим цветом»
Эд Ширан
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Эд Ширан
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