Эд Ширан выиграл суд о плагиате. Ему удалось доказать оригинальность песни «Thinking Out Loud»

Наследники певца Эда Таунсенда, который вместе с Марвином Гэем сочинил в 70-х годах трек «Let’s Get It On», обвинили Ширана в использовании синкопированного рисунка аккордов из этой композиции при создании песни «Thinking Out Loud».
По мнению родственников Таунсенда, релиз Ширана был заметно схож с культовым произведением в исполнении Гэя. Чтобы доказать отсутствие в «Thinking Out Loud» плагиата, Ширан сам появился в суде и даже сыграл там на гитаре.
После вердикта суда Ширан заявил, что очень счастлив. «Похоже, мне все-таки не придется перестать заниматься моей ежедневной работой», — отметил он, напомнив об обещании уйти из музыки, если суд сочтет его виновным.
«Мы провели последние восемь лет, обсуждая все песни с категорически разными текстами, мелодиями и четырьмя аккордами, которые также различны и используются композиторами каждый день по всему миру», — добавил Ширан.