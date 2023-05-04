Эд Ширан выиграл суд о плагиате. Ему удалось доказать оригинальность песни «Thinking Out Loud»

«Эти аккорды — обычные строительные блоки, которые применялись для создания музыки задолго до написания „Let’s Get It On“ и будут применяться для создания музыки после нашей смерти. Они входят в алфавит любого автора, наш инструментарий, и должны оставаться там, чтобы все могли ими пользоваться. Никто не владеет ими или тем, как они исполняются, так же, как никто не владеет синим цветом»

Эд Ширан