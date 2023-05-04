В Ленинградской области спасли детенышей краснокнижной нерпы

Одного нерпенка обнаружил местный житель во время прогулки в деревне Кириково Волховского района области. Прибывшие специалисты оценили состояние животного и выяснили, что ему не выжить без оказания медпомощи. Самец кольчатой нерпы весил всего 6 килограмм, такой массы недостаточно, чтобы находиться в холодной воде, охотиться и развиваться.