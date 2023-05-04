В Ленинградской области спасли детенышей краснокнижной нерпы

В Ленинградской области спасли трех детенышей ладожской кольчатой нерпы. Об этом сообщает служба Водоканала Петербурга.
Одного нерпенка обнаружил местный житель во время прогулки в деревне Кириково Волховского района области. Прибывшие специалисты оценили состояние животного и выяснили, что ему не выжить без оказания медпомощи. Самец кольчатой нерпы весил всего 6 килограмм, такой массы недостаточно, чтобы находиться в холодной воде, охотиться и развиваться.
Еще одного малыша нашли в деревне Лаврово, на берегу Ладожского озера. Истощенный нерпенок залез на мостки, чтобы согреться и передохнуть. Самец весил всего 6,5 килограмма и страдал от сильного переохлождения. Третье млекопитающее оказалось на берегу Ладоги возле поселка Коккорево.
Сейчас животные находятся в центре помощи морским млекопитающим. «Процесс реабилитации редких морских млекопитающих очень сложен — важно не только оказать медицинскую помощь пострадавшим животным, но и подготовить к жизни в дикой природе», — рассказали специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев.
В 1984 году ладожская нерпа была включена в Красную книгу СССР. На начало 1900-х годов численность вида достигала 20 тыс. особей. В 2000-х годах численность популяции сократилось до 3000 особей. Такое сокращение численности связывают с браконьерством.