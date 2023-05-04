Реклама
Новости

В Ленинградской области спасли детенышей краснокнижной нерпы

Дарья Мельникова
Вчера в 23:38

В Ленинградской области спасли трех детенышей ладожской кольчатой нерпы. Об этом сообщает служба Водоканала Петербурга.

Одного нерпенка обнаружил местный житель во время прогулки в деревне Кириково Волховского района области. Прибывшие специалисты оценили состояние животного и выяснили, что ему не выжить без оказания медпомощи. Самец кольчатой нерпы весил всего 6 килограмм, такой массы недостаточно, чтобы находиться в холодной воде, охотиться и развиваться.

Еще одного малыша нашли в деревне Лаврово, на берегу Ладожского озера. Истощенный нерпенок залез на мостки, чтобы согреться и передохнуть. Самец весил всего 6,5 килограмма и страдал от сильного переохлождения. Третье млекопитающее оказалось на берегу Ладоги возле поселка Коккорево.

Сейчас животные находятся в центре помощи морским млекопитающим. «Процесс реабилитации редких морских млекопитающих очень сложен — важно не только оказать медицинскую помощь пострадавшим животным, но и подготовить к жизни в дикой природе», — рассказали специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев.

В 1984 году ладожская нерпа была включена в Красную книгу СССР. На начало 1900-х годов численность вида достигала 20 тыс. особей. В 2000-х годах численность популяции сократилось до 3000 особей. Такое сокращение численности связывают с браконьерством.

расскажите друзьям
теги
Водоканал Санкт-Петербурга
люди
Вячеслав Алексеев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»