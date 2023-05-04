HBO показал трейлер документалки «Энджел-Сити» о женской футбольной команде Натали Портман

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер документального сериала «Энджел-Сити», посвященного истории профессиональной женской футбольной команде, соосновательницей которой стала актриса Натали Портман.
Портман выступила исполнительным продюсером трехсерийного проекта, который выйдет 16 мая на стриминговой платформе HBO Max. Также над шоу работали Элизабет Чай Вашархей и Джимми Чин.
Они рассказали о закулисье женского футбола, его развитии в Лос-Анджелесе и первом официальном сезоне клуба «Энджел-Сити», который поддерживают, в числе прочих, актрисы Мишель Родригес и Дженнифер Гарнер.
Шоу фокусируется на задачах, которые стоят перед женским спортом в США и в мире, и сложностях, с которыми сталкиваются атлеты, спортивные функционеры и другие женщины в традиционно мужской индустрии.
Натали Портман вместе с венчурным инвестором Карой Нортман и предпринимательницей Джули Урман основали Angel City Football Club (ACFC) в 2020 году. Среди инвесторов команды — 14 бывших участниц сборной США.