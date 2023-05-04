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Росздравнадзор проверит психбольницы из‑за жестокого обращения с пациентами

Виктория Шанина
Сегодня в 20:20

Росздравнадзор запланировал проверку ряда случаев нарушений в психиатрических больницах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о случаях, связанных с оказанием психиатрической помощи в некоторых специализированных учреждениях. В частности, Росздравнадзор проверит информацию о жестоком обращении с пациентами.

Например, по данным РИА «Новости», один из пациентов психиатрической больницы Новосибирска рассказывал о побоях и работе за санитаров. Пациентка из Иркутска сообщила, что ей отказали в помощи.

Также была информация об антисанитарных условиях в психиатрической клинике в Москве и принудительной госпитализации через суд. Пациентка из Владивостока рассказывала о клопах и тараканах в медучреждении.

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Росздравнадзор
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