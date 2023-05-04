Новости
Рассказываем
Объясняем
Советуем
Афиша
Twitter
Youtube
Яндекс.Дзен
Войти
Реклама
Новости
Дайджест
Дело против Евгении Беркович, запрет на полеты дронов в Петербурге и другие новости дня
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:16
Новости
На режиссера Евгению Беркович завели уголовное дело за спектакль, получивший две «Золотые маски»
Новости
Официально: в Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников
Новости
Baza: атаковавшие Кремль беспилотники видели в Подмосковье, но не стали реагировать
Новости
Россия опустилась на 164-е место в рейтинге свободы прессы
Новости
Lada Granta установила рекорд по продажам в России
Новости
Lovv66 зацензурил песни альбома «Gloreligion»
Новости
В США бастуют сценаристы. Чего они хотят и чем это грозит?
Новости
Фанаты «ПСЖ» собрали митинг после слухов об уходе Лионеля Месси и кричали: «Ты сукин сын»
Новости
Робот-пылесос путешествует по миру в клипе Гарри Стайлза на сингл «Satellite»
Новости
Пол Дано, Бри Ларсон и Жюлия Дюкорно вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
Все новости
Новые статьи на Афише Daily
Премьеры
Хоакин Феникс, Джеки Чан и Эзра Миллер в роли Дали: на кого стоит пойти в кино в мае
Сильный пол
Тусовщица на миллион: почему Пэрис Хилтон любили, ненавидели, но никогда не слышали
Мода
«Юдашкин и Зайцев — как Армани и Версаче»: Александр Васильев о кутюрье в работе и в жизни
Шопинг
На дачу, пикник или тренировку: 30 вместительных сумок на любой кошелек
Сложный тест
Стоп! Как это снято? Сложный тест об изобретательных спецэффектах
Бит и флоу
«Я не рвусь стать популярным»: интервью Thrill Pill о взрослении, кризисе и новом звуке
Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Подписаться
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
правилами рассылок
расскажите друзьям
люди
Евгения Беркович
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Спецпроекты
Рекламодателям
Редакция
Теги
Авторы
Рубрики
Архив 2016
Архив 2022
Приложение «Афиши»
Условия использования
Политика конфиденциальности
Правовая информация
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ru
Афиша Дети
Путеводители «Афиши»
Афиша-Сериалы
Eda.ru
Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
Подписаться
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c
Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»