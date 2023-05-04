The Last of Us и Barbie Fashion Designer внесли во Всемирный зал славы видеоигр

Национальный музей видеоигр The Strong в Нью-Йорке объявил четырех победителей, которые будут включены во Всемирный зал славы видеоигр в 2023 году. В списке оказались The Last of Us, Barbie Fashion Designer, Wii Sports и Computer Space.
Организаторы подчеркивают, что эти четыре игры оказали значительное влияние на поп-культуру и индустрию видеоигр. Финалисты обошли такие тайтлы, как Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake и Wizardry.
The Last of Us (2013)
«The Last of Us ворвалась в перенасыщенное поле постапокалиптических игр про зомби и быстро выделилась среди остальных благодаря глубокому сюжету, исследованию человечества, захватывающим игровым прыжкам и сценам, а также запоминающимся персонажам», — The Strong.
В 2013 году более 200 изданий назвали The Last of Us игрой года. В 2023 году вышел одноименный сериал от HBO, ставший лучшей адаптацией видеоигр.
Barbie Fashion Designer (1996)
Первая игра для девочек, появившаяся в то время, когда все проекты были ориентированы на игроков мужского пола. За два месяца со старта релиза было продано более 500 тыс. копий Barbie Fashion Designer, что помогло расширить рынок видеоигр и начать важные дискуссии о гендере и стереотипах в играх.
«Barbie Fashion Designer также была инновационной игрой, преодолевающей разрыв между цифровым и физическим, позволяя игрокам создавать одежду для своих кукол Барби и печатать ее на специальной ткани», — The Strong.
Computer Space (1971)
Первая коммерческая игра, вышедшая, когда самого понятия индустрии видеоигр еще не существовало. Computer Space для аркадных автоматов доказала, что видеоигры могут привлечь аудиторию за пределами компьютерных клубов. Игра не стала бестселлером, но вдохновила ее авторов на создание компании Atari, Inc. — гиганта видеоигр в 1970-х и 1980-х годах.
Wii Sports (2006)
Релиз игры состоялся вместе с приставкой Nintendo Wii, которые вместе представляли технологию, основанную на движении. Простым движением контроллера игроки могли подавать теннисный мяч, бросать шар для боулинга или вести мяч для гольфа.
Wii Sports стала игровым феноменом, так как ей удалось сделать геймерами миллионы людей по всему миру, которые никогда раньше не думали о том, чтобы играть в нее. Игра разошлась тиражом более 82 млн копий и помогла Nintendo продать более 100 млн консолей Wii по всему миру.
Всемирный зал славы видеоигр был создан в 2015 году для признания игр, которые пользовались популярностью в течение длительного времени, а также оказали влияние на индустрию, поп-культуру и общество.
В Зал славы уже включены Doom (1993), Pac-Man (1980), Pong (1972), Super Mario Bros. (1985), Tetris (1984), World of Warcraft (2004), The Legend of Zelda (1986), The Sims (2000), Grand Theft Auto III (2001), Street Fighter II (1991), Donkey Kong (1981), Halo: Combat Evolved (2001), Final Fantasy VII (1997), Microsoft Solitaire (1990), Super Mario Kart (1992), Minecraft (2011), Animal Crossing (2001) и другие проекты.