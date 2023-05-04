The Last of Us и Barbie Fashion Designer внесли во Всемирный зал славы видеоигр

Первая игра для девочек, появившаяся в то время, когда все проекты были ориентированы на игроков мужского пола. За два месяца со старта релиза было продано более 500 тыс. копий Barbie Fashion Designer, что помогло расширить рынок видеоигр и начать важные дискуссии о гендере и стереотипах в играх.