Кэри Маллиган появится в комедии «One for the Money» вместе с Томом Басденом и Тимом Ки

Номинантка на премию «Оскар» Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Великий Гэтсби», снимется в комедии «One for the Money». Об этом сообщил Deadline.
Вместе с Маллиган в картине сыграют Том Басден («Следом за жизнью») и Тим Ки («Смотрите, как они бегут»). Басден также выступит автором сценария. Режиссером ленты станет Джеймс Гриффитс, снявший комедию «Танцуй отсюда!».
«One for the Money» расскажет историю эксцентричного победителя лотереи Чарльза, который живет один на отдаленном острове. Желая исполнить свою мечту, он нанимает своего любимого музыканта Херба МакГуайера, чтобы тот сыграл для него частный концерт.
Также Чарльз приглашает на остров бывшего приятеля Херба, с которым тот раньше играл в группе, и экс-возлюбленную музыканта Нелл, а также ее мужа. Вместе они, по задумке богача, должны исполнить старые песни, столь любимые Чарльзом.
Обстановка на острове ожидаемо накаляется, и не только из‑за взаимоотношений всех собравшихся. На остров надвигается шторм, в результате которого все персонажи оказываются в ловушке.
Съемки фильма начнутся летом 2023 года. Созданием комедии займется продакшен-компания Стива Кугана и Сары Монтейт Baby Cow, известная по «Филомене». Ведущим продюсером проекта станет Руперт Мадженди.
В основу картины ляжет короткометражка, снятая десять лет назад Басденом и Гриффитсом. Лента «The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island» выиграла приз Эдинбургского кинофестиваля и была номинирована на BAFTA.