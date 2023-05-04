Кэри Маллиган появится в комедии «One for the Money» вместе с Томом Басденом и Тимом Ки

Также Чарльз приглашает на остров бывшего приятеля Херба, с которым тот раньше играл в группе, и экс-возлюбленную музыканта Нелл, а также ее мужа. Вместе они, по задумке богача, должны исполнить старые песни, столь любимые Чарльзом.