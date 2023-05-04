«Матч ТВ» перестанет снимать игры РПЛ с дронов

«Матч ТВ» временно не будет использовать камеры-дроны во время трансляции игр Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу телеканала.
«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций», — сказано в заявлении «Матч ТВ».
Пресс-служба телеканала выразила мнение, что без камер-дронов качество самих трансляций не пострадает: «Мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам».