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«Матч ТВ» перестанет снимать игры РПЛ с дронов

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:31

«Матч ТВ» временно не будет использовать камеры-дроны во время трансляции игр Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций», — сказано в заявлении «Матч ТВ».

Пресс-служба телеканала выразила мнение, что без камер-дронов качество самих трансляций не пострадает: «Мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам».

3 мая мэр Москвы запретил полеты любых беспилотников в городе после того, как Кремль сообщил о попытке удара по кремлевской резиденции президента. Аналогичную меру ввели в Подмосковье, запрет на полеты коптеров также действует в Петербурге.

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