На Дворцовой площади упал неизвестный дрон

Во время репетиции парада Победы над Дворцовой площадью, несмотря на официальный запрет, был поднят беспилотник. Об этом пишет «Фонтанка».
Дрон поднялся на несколько метров вверх, а затем рухнул на асфальт. Предположительно, правоохранители заглушили сигнал «специальными средствами».
К упавшему в углу площади, ближе к Александровскому саду, квадрокоптеру подошел неизвестный. После того как он поднял аппарат, его увела полиция.
По словам очевидцев, дрон летел не очень высоко и у него не было ровной траектории. Как отмечает «Фонтанка», по одной из версий, это была проверка подавителей БПЛА, установленных на крыше.
Ранее Смольный официально подтвердил информацию о введении в Петербурге временного запрета на использование беспилотников. Ограничение действует до 15 мая.
Накануне в Кремле заявили о попытке Киева нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента в ночь на 3 мая. Дроны были сбиты, а российские власти назвали инцидент спланированной террористической акцией и покушением на президента России со стороны Украины.