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Мишель Обама открыла компанию по производству продуктов без сахара для борьбы с ожирением

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:59

Мишель Обама объявила о запуске компании по производству здоровой еды и напитков для борьбы с детским ожирением. Слова бывшей первой леди США передает CNN.

«Я поняла, что в этом вопросе, если вы хотите изменить игру, вы не можете просто работать снаружи. Вы должны проникнуть внутрь: вы должны найти способы изменить саму индустрию продуктов питания и напитков», — сказала Обама.

Экс первая леди США назвала свою компанию Plezi Nutrition. Ее первым продуктом стал фруктовый сок для детей от 6 до 12 лет, который содержит на 75% меньше сахара, чем обычные напитки.

В ближайшие годы компания планирует выпустить другие закуски и напитки, «ориентированные на снижение содержания сахара, чтобы помочь адаптировать вкусы детей к потреблению меньшего количества сладостей».

В 2010 году Мишель Обама возглавила кампанию «Давайте двигаться», нацеленную на борьбу с детским ожирением. Венцом этой кампании стало принятие закона «О здоровых детях без голода», который установил федеральные стандарты питания для школьных обедов.

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