Lovv66 зацензурил песни альбома «Gloreligion»

Например, зацензурены оказались «отрава» в «Смелых», «заны», «наркоман» и «хапай» в песне «Номер брата», «наркота» в «На квартал», «барыга» в «Бай бай» и «ТГК» в «CBD Flow». В то же время в тексте остался мат и почему‑то слово «травка» в «Зачем я еду в банк». Все эти слова также закрыты звездочками в текстах на сайте Genius.