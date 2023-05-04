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Lovv66 зацензурил песни альбома «Gloreligion»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:31

Lovv66 заменил альбом «Gloryligion» на его цензурную версию, заметил The Flow. В обновленных песнях зажеваны упоминания наркотиков, в том числе сленг и эвфемизмы.

Например, зацензурены оказались «отрава» в «Смелых», «заны», «наркоман» и «хапай» в песне «Номер брата», «наркота» в «На квартал», «барыга» в «Бай бай» и «ТГК» в «CBD Flow». В то же время в тексте остался мат и почему‑то слово «травка» в «Зачем я еду в банк». Все эти слова также закрыты звездочками в текстах на сайте Genius.

В последнее время в пропаганде наркотиков обвиняли Scally Milano и Мукку. Концерты обоих срывала полиция, но артисты были отпущены домой.

Lovv66 не первый рэпер, перезаливший альбом, чтобы убрать упоминания наркотиков. В 2021-м так делал Soda Luv. В том же году штраф за пропаганду наркотиков в песнях получил Моргенштерн, протокол по той же статье был составлен на OG Buda. О цензуре со стороны лейблов и дистрибьюторов также сообщали Jubilee и Тони Раут.

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