Pornhub заблокировал всех пользователей из штата Юта

Сайт с контентом для взрослых Pornhub ограничил доступ к своей платформе для всех пользователей из американского штата Юта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Все из‑за нового закона, вступившего в силу в Юте, который обязывает порносайты проверять возраст своих пользователей. Изменения направлены на защиту несовершеннолетних.
На главной странице Pornhub разместили видео с американской порноактрисой Шери Девиль, которая назвала требование предоставлять удостоверения личности не самым эффективным решением, поскольку оно ставит под угрозу конфиденциальность юзеров. Вместо этого актриса призвала ввести другой метод проверки пользователей — через личные устройства.
Губернатор штата Юта республиканец Спенсер Кокс поддержал решение Pornhub закрыть доступ для жителей региона. «Подавляющее большинство жителей штата Юта согласны, что компании должны нести ответственность за сознательное распространение порнографии среди несовершеннолетних», — заявил он.
Похожий закон о проверке возраста пользователей порносайтов в этом году заработал в Луизиане. Сара Бейн, партнер-основатель Ethical Capital Partners — фирмы, владеющей MindGeek (материнской компанией Pornhub), заявила, что в Луизиане действует система цифровой идентификации, которую можно использовать в интернете. По ее словам, из‑за закона трафик Pornhub из этого штата упал на 80%.