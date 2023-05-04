Pornhub заблокировал всех пользователей из штата Юта

Похожий закон о проверке возраста пользователей порносайтов в этом году заработал в Луизиане. Сара Бейн, партнер-основатель Ethical Capital Partners — фирмы, владеющей MindGeek (материнской компанией Pornhub), заявила, что в Луизиане действует система цифровой идентификации, которую можно использовать в интернете. По ее словам, из‑за закона трафик Pornhub из этого штата упал на 80%.