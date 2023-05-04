Робот-пылесос путешествует по миру в клипе Гарри Стайлза на сингл «Satellite»

Стайлз работал над «Harry’s House» в течение трех лет. В него вошли 13 песен, в том числе синглы «As It Was» и «Late Night Talking». Пластинка выиграла «Грэмми» в категориях «Лучший альбом 2022 года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рейтт соответственно.