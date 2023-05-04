Робот-пылесос путешествует по миру в клипе Гарри Стайлза на сингл «Satellite»

Гарри Стайлз выпустил клип на сингл «Satellite». Песня вошла в третий альбом музыканта «Harry’s House», релиз которого состоялся в мае 2022 года.
В ролике маленький робот-пылесос по имени Стомпер (назван в честь знаменитого танцевального движения музыканта Satellite Stomps) подметает полы за кулисами после очередного концерта Стайлза в рамках тура «Love on Tour». Во время уборки робот видит по телевизору трансляцию про марсоход Curiosity и решает выкатиться на сцену, чтобы присоединиться к Стайлзу для исполнения песни «Satellite».
После концерта Стомпер отправляется в далекое путешествие: пробирается сквозь дождь, сталкивается с крысами, пересекает каньоны и снежные горы. В заключении клипа пылесос приезжает на поляну возле NASA, где его уже ждет Стайлз, чтобы увидеть в ночном небе настоящий спутник.
В самом начале клипа можно услышать голос актера Брайана Кокса, известного по роли Логана Роя в «Наследниках». Режиссером «Satellite» выступил Оуб Перри, который уже снимал музыканту клип «Music for a Sushi Restaurant».
Стайлз работал над «Harry’s House» в течение трех лет. В него вошли 13 песен, в том числе синглы «As It Was» и «Late Night Talking». Пластинка выиграла «Грэмми» в категориях «Лучший альбом 2022 года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рейтт соответственно.