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Робот-пылесос путешествует по миру в клипе Гарри Стайлза на сингл «Satellite»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:37

Гарри Стайлз выпустил клип на сингл «Satellite». Песня вошла в третий альбом музыканта «Harry’s House», релиз которого состоялся в мае 2022 года.

В ролике маленький робот-пылесос по имени Стомпер (назван в честь знаменитого танцевального движения музыканта Satellite Stomps) подметает полы за кулисами после очередного концерта Стайлза в рамках тура «Love on Tour». Во время уборки робот видит по телевизору трансляцию про марсоход Curiosity и решает выкатиться на сцену, чтобы присоединиться к Стайлзу для исполнения песни «Satellite».

После концерта Стомпер отправляется в далекое путешествие: пробирается сквозь дождь, сталкивается с крысами, пересекает каньоны и снежные горы. В заключении клипа пылесос приезжает на поляну возле NASA, где его уже ждет Стайлз, чтобы увидеть в ночном небе настоящий спутник.

В самом начале клипа можно услышать голос актера Брайана Кокса, известного по роли Логана Роя в «Наследниках». Режиссером «Satellite» выступил Оуб Перри, который уже снимал музыканту клип «Music for a Sushi Restaurant».

Стайлз работал над «Harry’s House» в течение трех лет. В него вошли 13 песен, в том числе синглы «As It Was» и «Late Night Talking». Пластинка выиграла «Грэмми» в категориях «Лучший альбом 2022 года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рейтт соответственно.

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Гарри СтайлзБрайан Кокс
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