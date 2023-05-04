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Участок зеленой ветки между «Орехово» и «Автозаводской» откроют 10 мая

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

Источник РБК, близкий к Департаменту транспорта Москвы, сообщил, что 10 мая для пассажиров откроют южный участок Замоскворецкой ветки метро между «Орехово» и «Автозаводской». Об этом же рассказал источник Msk News в транспортном комплексе Москвы.

Торжественное открытие участка планируют на 9 мая, продолжает источник РБК. Msk News уточняет, что приказ о возобновлении движения поездов по всей зеленой ветке уже подписан, а 8 мая между закрытыми станциями пройдут габаритный и пробный составы.

Кроме этого, источник Msk News сказал, что со станции «Царицыно» откроется новый выход из метро на Луганскую улицу. В то же время пока останется закрытым северный вестибюль «Каширской», где еще продолжаются работы. Южный же вестибюль открыт на вход и на выход для пассажиров Большой кольцевой линии.

Часть ветки метро была закрыта с 12 ноября прошлого года для реконструкции тоннеля между «Царицыно» и «Кантемировской» и ремонта станций, объясняли тогда столичные власти. Пресс-служба Дептранса говорила о необходимости построить фактически новый тоннель между этими двумя станциями. Оборотные тупики для разворота поездов есть только на «Автозаводской» и «Орехово», поэтому для движения пришлось закрыть пять станций Замоскворецкой линии: «Технопарк», «Коломенскую», «Каширскую», «Кантемировскую» и «Царицыно».

Ранее в апреле заммэра Москвы Максим Ликсутов обещал возобновить движение поездов по этой части ветки к концу мая. Замруководителя Дептранса Роман Латыпов позже назвал датой открытия участка май.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Большую кольцевую линию столичного метро в марте этого года, в эксплуатацию были введены 9 последних станций.

В конце того же месяца в метро начали вывешивать географические схемы с подписью Владимира Путина. В планах было разместить 1200 таких карт.

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Правительство Москвы
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Максим ЛиксутовСергей СобянинВладимир ПутинРоман Латыпов
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