Участок зеленой ветки между «Орехово» и «Автозаводской» откроют 10 мая

Кроме этого, источник Msk News сказал, что со станции «Царицыно» откроется новый выход из метро на Луганскую улицу. В то же время пока останется закрытым северный вестибюль «Каширской», где еще продолжаются работы. Южный же вестибюль открыт на вход и на выход для пассажиров Большой кольцевой линии.