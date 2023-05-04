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Авиакомпании начали отменять рейсы по России из‑за сокращения субсидий

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Российские авиакомпании отменяют часть полетных программ по стране из‑за сокращения субсидий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в компаниях и собеседника, близкого к Минтрансу.

По данным газеты, субсидирования программы выполнения региональных полетов на 2023 год сократили с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Три источника «Известий» в отрасли говорят, что власти экономят по ряду расходных статей из‑за дефицита бюджета.

Так, Nordwind Airlines отказалась от рейсов по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита. Кроме того, перевозчик хотел выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий, но был вынужден отказаться от этих планов.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила два регулярных еженедельных полета из Петербурга в Тобольск. Рейсы выполнялись, в частности, в рамках туров выходного дня. За прошлый год этими рейсами были перевезены более 17,5 тыс. пассажиров.

Больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Дагестане и Северной Осетии, а также из Петербурга и обратно.

При этом есть и авиакомпании, на деятельности которых сокращение субсидий не отразилось. Например, в Smartavia сообщили, что пока не собираются отменять заявленные в летнем расписании рейсы.

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Минтранс РФАвиакомпания РоссияАэрофлот
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