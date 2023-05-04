Авиакомпании начали отменять рейсы по России из‑за сокращения субсидий

Так, Nordwind Airlines отказалась от рейсов по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита. Кроме того, перевозчик хотел выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий, но был вынужден отказаться от этих планов.