Реклама
Новости

Вышел трейлер сериала «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Okko опубликовал трейлер сериала «Плейлист волонтера». Его релиз состоится 18 мая на стрим-сервисе.

В основу проекта лег одноименный тру-стори-роман участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Сюжет рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.

Главный герой Штапич, лишившийся семьи и поставивший крест на карьере, оказывается в поисково-спасательном отряде. Там он получает возможность реализовать себя в новой среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.

В сериале будет всего восемь серий. В нем снялись Иван Янковский, Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева и Александра Урсуляк.

В качестве режиссера выступил Максим Свешников (франшиза «Три богатыря» и «Контейнер»). Сценарий написал Артем Ляшенко («Потерянные»).

расскажите друзьям
люди
Иван ЯнковскийШамиль ХаматовЕвгения ГромоваАртем ФедотовДмитрий ЧеботаревДарья РуденокМарина ВасильеваАлександра УрсулякМаксим Свешников
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»