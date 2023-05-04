Вышел трейлер сериала «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в главной роли

Okko опубликовал трейлер сериала «Плейлист волонтера». Его релиз состоится 18 мая на стрим-сервисе.
В основу проекта лег одноименный тру-стори-роман участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Сюжет рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.
Главный герой Штапич, лишившийся семьи и поставивший крест на карьере, оказывается в поисково-спасательном отряде. Там он получает возможность реализовать себя в новой среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.
В сериале будет всего восемь серий. В нем снялись Иван Янковский, Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева и Александра Урсуляк.
В качестве режиссера выступил Максим Свешников (франшиза «Три богатыря» и «Контейнер»). Сценарий написал Артем Ляшенко («Потерянные»).