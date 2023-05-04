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Baza: атаковавшие Кремль беспилотники видели в Подмосковье, но не стали реагировать

Семён Гудошников
Сегодня в 14:22

Источник телеграм-канала Baza рассказал, что атаковавшие Кремль дроны жители Московской области видели задолго до прилета в Москву.

Беспилотники летели на сверхнизкой высоте, и местные жители сообщали о них в правоохранительные органы, пишут авторы телеграм-канала. Однако те восприняли сообщения как истерию. «Там не отработали заявки как положено», — оценил их работу источник.

После того как дроны пересекли МКАД, стало ясно, что это сообщения не были ложными. Когда беспилотники уже летели к центру города, силовики стали докладывать о БПЛА начальству. «Из‑за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало», — заключил источник. При этом счет уже шел на минуты. В итоге беспилотники успешно взорвались над Кремлем с разницей в 16 минут.

Накануне Кремль сообщил о попытке Киева нанести удар по Сенатскому дворцу в ночь на 3 мая. Пострадавших в результате атаки нет, Путина в это время не было в кремлевской резиденции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стоит за атакой на Кремль. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города», — сказал он.

Несмотря на атаку, парад 9 Мая на Красной площади пройдет без изменений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также подтвердил участие Путина в параде.

За несколько минут до официальных сообщений об атаке мэр Москвы Сергей Собянин запретил в городе полеты любых беспилотников. Аналогичный запрет действует в Петербурге и Серпухове.

Источники Baza сообщали, что за сутки до удара по Кремлю экстренные службы Москвы зарегистрировали 203 сообщения о БПЛА над городом, но не смогли обнаружить ни одного дрона.

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