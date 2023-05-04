Baza: атаковавшие Кремль беспилотники видели в Подмосковье, но не стали реагировать

После того как дроны пересекли МКАД, стало ясно, что это сообщения не были ложными. Когда беспилотники уже летели к центру города, силовики стали докладывать о БПЛА начальству. «Из‑за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало», — заключил источник. При этом счет уже шел на минуты. В итоге беспилотники успешно взорвались над Кремлем с разницей в 16 минут.