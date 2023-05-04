Henkel окончательно продала свои активы в России

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel завершил сделку по продаже своих активов в России. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.
Henkel официально подтвердила, что покупателем активов стал консорциум местных инвесторов, а активы компании в России обошлись им в 54 млрд рублей.
Как сообщал ранее РБК со ссылкой на сообщение производителя, в этот консорциум инвесторов входят фирмы Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Group Ивана Таврина и Elbrus Services Дмитрия Крюкова.
Henkel объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. Только в конце марта этого года компания нашла покупателей на свои активы в стране — 11 заводов.
В середине апреля, еще до передачи активов, российское подразделение компании начало русифицировать глобальные бренды. Кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».