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Henkel окончательно продала свои активы в России

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel завершил сделку по продаже своих активов в России. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

Henkel официально подтвердила, что покупателем активов стал консорциум местных инвесторов, а активы компании в России обошлись им в 54 млрд рублей.

Как сообщал ранее РБК со ссылкой на сообщение производителя, в этот консорциум инвесторов входят фирмы Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Group Ивана Таврина и Elbrus Services Дмитрия Крюкова.

Henkel объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. Только в конце марта этого года компания нашла покупателей на свои активы в стране — 11 заводов.

В середине апреля, еще до передачи активов, российское подразделение компании начало русифицировать глобальные бренды. Кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».

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Виктор ХаритонинИван ТавринДмитрий Крюков
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