Водитель эвакуатора украл со стоянки в Москве Lamborghini за 12 млн рублей

Преступник показал охраннику стоянки поддельное свидетельство о регистрации ТС, прицепил спорткар на эвакуатор и увез его в Подмосковье. Там 28-летний мужчина собирался продать авто, но ему помешали сотрудники полиции. Его арестовали, против него возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.