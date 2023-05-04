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Водитель эвакуатора украл со стоянки в Москве Lamborghini за 12 млн рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 13:50

С одной из московских стоянок водитель эвакуатора угнал Lamborghini Murcielago ценой в 12 млн рублей, сообщила пресс-служба полиции города.

Преступник показал охраннику стоянки поддельное свидетельство о регистрации ТС, прицепил спорткар на эвакуатор и увез его в Подмосковье. Там 28-летний мужчина собирался продать авто, но ему помешали сотрудники полиции. Его арестовали, против него возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Lamborghini вскоре вернули в Москву и отдали законному владельцу после окончания следственных действий.

В прошлом году полиция сообщала о введении в строй системы «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. Она объединяет фотовидеофиксацию и правоохранительный блок, который отвечает за розыск.

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