Водитель эвакуатора украл со стоянки в Москве Lamborghini за 12 млн рублей

С одной из московских стоянок водитель эвакуатора угнал Lamborghini Murcielago ценой в 12 млн рублей, сообщила пресс-служба полиции города.
Преступник показал охраннику стоянки поддельное свидетельство о регистрации ТС, прицепил спорткар на эвакуатор и увез его в Подмосковье. Там 28-летний мужчина собирался продать авто, но ему помешали сотрудники полиции. Его арестовали, против него возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.
Lamborghini вскоре вернули в Москву и отдали законному владельцу после окончания следственных действий.
В прошлом году полиция сообщала о введении в строй системы «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. Она объединяет фотовидеофиксацию и правоохранительный блок, который отвечает за розыск.