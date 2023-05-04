Официально: в Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

Кроме того, начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Александр Равин рассказал «Комсомольской правде. Петербург», что День Победы в Петербурге отметят без воздушной части парада — переносить ее на другой день не планируется. Он добавил, что особые меры безопасности 9 мая власти вводить не планируют, однако обычные меры усилят, насколько это возможно.