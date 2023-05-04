Официально: в Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

Администрация Петербурга ввела временный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в городе. Об этом в Смольном сообщили РИА «Новости».
Таким образом, петербургские власти подтвердили информацию источника агентства, который также заявлял, что запрет будет действовать до 15 мая.
Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале написал, что запрет на использование беспилотников вводится на всей территории региона. Исключение сделают для сотрудников, обеспечивающих безопасность инфраструктуры, например линий электропередач и газопроводов.
Подразделения МВД и Росгвардии РЭБ оснастят дополнительным оборудованием для принудительной посадки беспилотников, которые выполняют несогласованные полеты.
Кроме того, начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Александр Равин рассказал «Комсомольской правде. Петербург», что День Победы в Петербурге отметят без воздушной части парада — переносить ее на другой день не планируется. Он добавил, что особые меры безопасности 9 мая власти вводить не планируют, однако обычные меры усилят, насколько это возможно.