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NFT-токены от котов-художников: как бездомные животные сами зарабатывают себе на корм

Анна Красюк
Сегодня в 16:00

Некоторые коты выражают неподдельный интерес к электронным девайсам своих хозяев и зачастую любят, например, пройтись лапами по клавиатуре ноутбука. Этим воспользовались основатели онлайн-платформы помощи животным Teddy Food — они решили обработать в нейросети Midjourney случайные текстовые запросы, которые получаются в результате кошачьего интереса к кнопкам. Искусственный интеллект расшифровывает своеобразные промты и преобразует их в изображения.

Идея пришла в голову Екатерине Булгаковой, проект-менеджеру платформы, когда она наблюдала дома за своим котом Бегемотом, который иногда случайно закрывает или удаляет важные файлы, пытаясь поудобнее устроиться на ноутбуке хозяйки. «Мы с командой Teddy Food пришли к мысли, что надо направить кошачью любовь к компьютерам в правильное русло, — рассказывает она. — И когда мы узнали о существовании нейронных сетей, решили потренироваться на наших животных и питомцах наших приютов, чтобы лучше понять, как работает генерация изображений. Получилось очень весело — и для нас, и для наших кошек!»

Сотрудники, которые помогают своим подопечным «творить», даже убеждены: некоторые питомцы понимают, что получающиеся картинки зависят от их действий. А самое интересное, что фактически коты становятся NFT-художниками, самостоятельно зарабатывающими себе на корм. Потому что изображения конвертируют в NFT-токены, средства от продажи которых идут в пользу бездомных животных.

Лучшие работы усатых можно найти на маркетплейсе Kefirium.ru — картины стоят от 200 до 900 рублей, а все полученные средства идут на пропитание животных. Коллекция креативных NFT даже заняла первое место в топе популярности платформы.

«В этой авантюре очень красиво сочетается наша любовь к животным и технологиям. Мы в Teddy Food очень любим все новое, поэтому идея дать возможность котикам генерить AI-арты нам сразу понравилась, — рассказали „Афише Daily“ в интерактивном сервисе. — Красивые NFT-токены может приобрести любой желающий, а вся прибыль пойдет на работу нашей платформы, чтобы мы и дальше могли помогать 55 приютам по всей России».

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