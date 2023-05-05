NFT-токены от котов-художников: как бездомные животные сами зарабатывают себе на корм

Идея пришла в голову Екатерине Булгаковой, проект-менеджеру платформы, когда она наблюдала дома за своим котом Бегемотом, который иногда случайно закрывает или удаляет важные файлы, пытаясь поудобнее устроиться на ноутбуке хозяйки. «Мы с командой Teddy Food пришли к мысли, что надо направить кошачью любовь к компьютерам в правильное русло, — рассказывает она. — И когда мы узнали о существовании нейронных сетей, решили потренироваться на наших животных и питомцах наших приютов, чтобы лучше понять, как работает генерация изображений. Получилось очень весело — и для нас, и для наших кошек!»