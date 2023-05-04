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Baza: в Москве глушат GPS-навигацию в пределах Бульварного и Садового колец

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

Телеграм-канал Baza пишет, что сотрудников московской полиции предупредили об активации смены локации GPS на время подготовки к параду.

«Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково», — пишут авторы канала.

С этой же проблемой столкнулся корреспондент радиостанции «Говорит Москва» утром 4 мая. «Определение геопозиции в „Яндекс Навигаторе“ у водителя такси было сбито: к примеру, машина находилась на Охотном Ряду, а навигатор показывал, что мы едем по Тверской в районе Бульварного кольца. Водитель рассказал, что проблемы наблюдаются внутри всего ТТК», — сообщил он.

Проблемы с навигацией в Москве наблюдаются не впервые. О сбоях в работе GPS в районе Кремля сообщали как в 2016-м, так и в 2018 и 2019 годах.

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Международный аэропорт Внуково
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