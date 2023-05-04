Baza: в Москве глушат GPS-навигацию в пределах Бульварного и Садового колец

С этой же проблемой столкнулся корреспондент радиостанции «Говорит Москва» утром 4 мая. «Определение геопозиции в „Яндекс Навигаторе“ у водителя такси было сбито: к примеру, машина находилась на Охотном Ряду, а навигатор показывал, что мы едем по Тверской в районе Бульварного кольца. Водитель рассказал, что проблемы наблюдаются внутри всего ТТК», — сообщил он.