Twitch запретил стримить «Виртуальное казино» пользователям из России

В феврале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина передала в ФАС список блогеров, которые занимались незаконной рекламой, в частности казино и магазинов по продаже наркотиков. Среди них были Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай и Андрей Бурим (Mellstroy). Позже их каналы оказались в реестре запрещенных сайтов. Кроме того, баны на Twitch получили Вячеслав Леонтьев (Buster), Константин Смоляр (PlohoyParen) и Роман Мокривский.