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Twitch запретил стримить «Виртуальное казино» пользователям из России

Семён Гудошников
Сегодня в 11:21

Twitch ограничил трансляцию «Виртуального казино» для пользователей из России, заметили в издании Metaratings.

Зрителям из России теперь нельзя ни запустить стрим в этой категории, ни посмотреть чужие трансляции. Ранее сервис аналогичным образом запретил трансляции в категории «Слоты».

© twitch.tv

В феврале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина передала в ФАС список блогеров, которые занимались незаконной рекламой, в частности казино и магазинов по продаже наркотиков. Среди них были Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай и Андрей Бурим (Mellstroy). Позже их каналы оказались в реестре запрещенных сайтов. Кроме того, баны на Twitch получили Вячеслав Леонтьев (Buster), Константин Смоляр (PlohoyParen) и Роман Мокривский.

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КридЕкатерина МизулинаЮрий ХованскийВячеслав Леонтьев
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