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«Вызов» заработал в прокате более 1 млрд рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 09:31

Сборы фильма «Вызов» Клима Шипенко превысили 1 млрд рублей. Это следует из данных ЕАИС. Для преодоления знаковой отметки картине потребовалось 13 дней.

Как отмечают в «Бюллетени Кинопрокатчика», вызов стал двадцатым российским проектом, собравшим более 1 млрд рублей в отечественном кинопрокате. В прошлый раз это удалось «Чебурашке», заработавшей 6,78 млрд рублей.

В карьере Шипенко «Вызов» — вторая картина, преодолевшая отметку в 1 млрд. Его комедия «Холоп» заработала в зимний сезон 2019–2020 годов более 3 млрд, а для покорения первого миллиарда ей потребовалось 10 дней.

Одна из причин высоких сборов «Вызова» — отсутствие в российских кинотеатрах фильмов голливудских студий, покинувших рынок после начала военной операции на Украине. Неофициальный показ ряда зарубежных картин, который в России называется «предсеансовое обслуживание», остановился в большинстве кинотеатральных сетей перед выходом «Вызова».

В результате картина Клима Шипенко лидирует в прокате два уик-энда подряд. А еще показала лучший старт для российского проката с декабря 2021 года.

«Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первая художественная картина, съемки которой проходили в космосе. Евгений Ткачев рассуждал для «Афиши Daily», была ли необходимость запускать съемочную команду на околоземную орбиту.

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Клим ШипенкоЮлия ПересильдЕвгений Ткачев
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