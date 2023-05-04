«Вызов» заработал в прокате более 1 млрд рублей

Одна из причин высоких сборов «Вызова» — отсутствие в российских кинотеатрах фильмов голливудских студий, покинувших рынок после начала военной операции на Украине. Неофициальный показ ряда зарубежных картин, который в России называется «предсеансовое обслуживание», остановился в большинстве кинотеатральных сетей перед выходом «Вызова».