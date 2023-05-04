Россия опустилась на 164-е место в рейтинге свободы прессы

Результаты рейтинга 2023 года показывают, что ситуация является «очень плохой» в 31 стране, «сложной» — в 42 и «проблематичной» — в 55, в то время как «хорошей» или «довольно хорошей» она остается в 52 странах. Главными вызовами перед современными медиа отчёт организации называет развитие генеративного искусственного интеллекта и расширение пропаганды.