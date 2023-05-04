Россия опустилась на 164-е место в рейтинге свободы прессы

Россия заняла 164-ю строчку из 180 в рейтинге свободы СМИ, составленном «Репортерами без границ». По сравнению с 2022 годом наша страна опустилась на 9 позиций ниже.
Новую оценку авторы рейтинга объясняют тем, что с момента начала военной операции на территории Украины все независимые медиа в России были запрещены, заблокированы и объявлены иностранными агентами или нежелательными организациями, а остальные издания подвергаются военной цензуре.
Свободу прессы в России составители списка оценили в 34,77 балла. Этот показатель основан на оценке медиаландшафта страны, ее политической, экономической, правовой и социокультурной обстановки, а также безопасности журналистов. Каждому показателю присваивается балл от 100 до 0 на основе количественного подсчета злоупотреблений в отношении медиа, а также качественного опроса респондентов.
Первое место в рейтинге уже семь лет подряд удерживает Норвегия (95 баллов), на втором находится Ирландия (89,9 баллов), на третьем — Дания (89,5). Последнее, 180-е место у Северной Кореи (22 балла).
По показателю свободы прессы Россия занимает место между Бангладеш (35,3 балла) и Турцией (34 балла). «Репортеры без границ» составляют подобные рейтинги с 2002 года, тогда Россия находилась на 121 строчке и с тех пор выше не поднималась.
Результаты рейтинга 2023 года показывают, что ситуация является «очень плохой» в 31 стране, «сложной» — в 42 и «проблематичной» — в 55, в то время как «хорошей» или «довольно хорошей» она остается в 52 странах. Главными вызовами перед современными медиа отчёт организации называет развитие генеративного искусственного интеллекта и расширение пропаганды.
«В этом году на нашей карте стран в красной зоне больше, чем когда‑либо, лидеры авторитарных режимов становятся все смелее в стремлени заглушить прессу, — отметил генсек „Репортеров без границ“ Кристоф Делур в комментарии The Guardian. — Чтобы обратить эту тенденцию, международному сообществу необходимо прийти в себя, начать действовать сообща, решительно и быстро».