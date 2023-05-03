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В Gmail появятся синие галочки верификации пользователей

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:51

В почтовом сервисе Gmail появятся синие галочки верификации пользователей. Об этом Google рассказала в своем блоге.

Галочки появятся в письмах тех отправителей, которые подтвердили свою личность. Это позволит получателям быть уверенными, что они защищены от мошенников, выдающих себя за других людей.

В первую очередь нововведение рассчитано на защиту брендов и их клиентов. Ранее Gmail уже ввел специальную аутентификацию для желающих использовать в качестве аватара логотип какой‑либо компании.

С помощью этих мер сервис пытается бороться с кибермошенничеством. Синие галочки появятся в Gmail в течение трех ближайших дней. Получить их можно будет без дополнительной платы.

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