В Gmail появятся синие галочки верификации пользователей

В почтовом сервисе Gmail появятся синие галочки верификации пользователей. Об этом Google рассказала в своем блоге.
Галочки появятся в письмах тех отправителей, которые подтвердили свою личность. Это позволит получателям быть уверенными, что они защищены от мошенников, выдающих себя за других людей.
В первую очередь нововведение рассчитано на защиту брендов и их клиентов. Ранее Gmail уже ввел специальную аутентификацию для желающих использовать в качестве аватара логотип какой‑либо компании.
С помощью этих мер сервис пытается бороться с кибермошенничеством. Синие галочки появятся в Gmail в течение трех ближайших дней. Получить их можно будет без дополнительной платы.
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