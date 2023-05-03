У сериала «Вавилон-5» появится продолжение. Warner Bros. выпустит мультфильм по мотивам шоу

Создатель сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински анонсировал в своем твиттер-аккаунте анимационную картину по мотивам шоу. Ее выпустят компании Warner Bros. Animation и Warner Bros. Home Entertainment.
По словам сценариста, мультфильм станет «любовным письмом» поклонником оригинального проекта. Он будет, как заявил Стражински, «пронзительным, искренним, безостановочным» и очень веселым.
Название ленты, дату ее релиза и другие детали о ней станут известны через неделю. Пока можно с уверенностью сказать только одно: над сценарием мультфильма работал сам Стражински.
Кинематографист отметил, что работа над картиной уже завершена. «Это по-настоящему на 100%, это происходит, и фильм выйдет на экраны очень скоро», — добавил он.
«Я до смешного в восторге от анимационной ленты, потому что она кажется самым соответствующим «Вавилону-5» проектом, который мы выпускали после оригинального шоу. Warner были невероятны в том, что дали мне свободу написать ту историю, которую я хотел, и анимация феноменальна. Это веселый, глубокий, эмоциональный, классический «Вавилон 5», — признался Стражински.
Научно-фантастический сериал «Вавилон-5» выходил с 1993 по 1998 год. Проект рассказал о космической станции, которая была создана для дипломатических встреч и политических переговоров между различными цивилизациями.