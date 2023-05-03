У сериала «Вавилон-5» появится продолжение. Warner Bros. выпустит мультфильм по мотивам шоу

«Я до смешного в восторге от анимационной ленты, потому что она кажется самым соответствующим «Вавилону-5» проектом, который мы выпускали после оригинального шоу. Warner были невероятны в том, что дали мне свободу написать ту историю, которую я хотел, и анимация феноменальна. Это веселый, глубокий, эмоциональный, классический «Вавилон 5», — признался Стражински.