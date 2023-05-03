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Песню рэпера Саши Скула внесли в реестр экстремистских материалов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:16

Песню рэпера Саши Скула «Вэлком ту Россияния» внесли в реестр экстремистских материалов. Об этом сообщил портал News.ru.

Трек признал экстремистским Каланчевский районный суд Волгоградской области. Он вынес решение о композиции еще 9 февраля, однако в силу оно вступило только 2 мая.

В реестре указано, что песня начинается словами «Добро пожаловать в Россиянию», а заканчивается фразой «Так что если что, вовремя скидывай ножик». Что именно привело к внесению трека в реестр, не уточняется.

Саша Скул скончался летом 2022 года в возрасте 33 лет. Друг обнаружил тело музыканта в собственной квартире. Рэпер умер спустя 2,5 года после излечения от лимфомы.

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