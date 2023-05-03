Песню рэпера Саши Скула внесли в реестр экстремистских материалов

Песню рэпера Саши Скула «Вэлком ту Россияния» внесли в реестр экстремистских материалов. Об этом сообщил портал News.ru.
Трек признал экстремистским Каланчевский районный суд Волгоградской области. Он вынес решение о композиции еще 9 февраля, однако в силу оно вступило только 2 мая.
В реестре указано, что песня начинается словами «Добро пожаловать в Россиянию», а заканчивается фразой «Так что если что, вовремя скидывай ножик». Что именно привело к внесению трека в реестр, не уточняется.
Саша Скул скончался летом 2022 года в возрасте 33 лет. Друг обнаружил тело музыканта в собственной квартире. Рэпер умер спустя 2,5 года после излечения от лимфомы.