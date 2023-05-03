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На Красном октябре пройдут концерты Red Events с участием Гаяны, HighTime Orchestra и Маши Шейх

Юлия Онодэра
Вчера в 23:31

На одной из крыш Красного октября, в месте под названием Fantomas Rooftop, пройдут концерты от креативного агентства Red Events. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы шоу.

На них выступят Гаяна, HighTime Orchestra, Оркестр волынщиков Москвы и Маша Шейх. Концертный сезон откроет Гаяна 12 мая: певица обещает слушателям изысканное звучание, стиль и пронзающие мелодии и тексты.

HighTime Orchestra выступит на Красном октябре трижды. 13 мая коллектив сыграет симфонические рок-хиты, а также неоклассику и музыку Enigma и Enya. А 14 мая представит программу «Свидание в Париже».

Подробности о концертах можно узнать на «Афише». Там же можно приобрести билеты, в том числе на шотландское шоу Орекстра волынщиков Москвы — оно также пройдет 14 мая.

Кроме того, на Fantomas Rooftop состоится концерт Маши Шейх и проекта Zadonskaya. Он закроет майскую программу Red Events 26 мая. Билеты ищите здесь.

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