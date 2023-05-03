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В Москве нашли жилетку лидера «Короля и Шута». Ранее ее украли с выставки на «Винзаводе»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:13

В Москве задержали экс-вокалиста группы «Коррозия Металла» Александра Лазоревича. Его подозревают в похищении с выставки на «Винзаводе» жилетки рок-музыканта Андрея Князева, сообщила Baza.

По информации телеграм-канала, Лазоревичу теперь грозит обвинение в хищении крупного размера и тюремный срок до шести лет. Дело в том, что жилетку лидера «Короля и Шута» оценивают в миллион рублей.

Shot написал, что Лазоревич уже признался в краже и раскаялся. По его словам, он забрал экспонат ради проверки работы охраны выставки и планировал вернуть его обратно. Музыкант надеется, что организаторы экспозиции простят его.

Сама жилетка фронтмена группы «Король и Шут» в данный момент находится в полиции, в ходе похищения она не пострадала. Лазаревич же находится под подпиской о невыезде.

Жилетка Князя пропала с выставки «Панк-культура. Король и Шут» 27 апреля. По данным Baza, похититель забрал ее во время посещения экспозиции и остался незамеченным. Однако 2 мая полиция вышла на след преступника.

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Андрей Князев
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