В Москве нашли жилетку лидера «Короля и Шута». Ранее ее украли с выставки на «Винзаводе»

В Москве задержали экс-вокалиста группы «Коррозия Металла» Александра Лазоревича. Его подозревают в похищении с выставки на «Винзаводе» жилетки рок-музыканта Андрея Князева, сообщила Baza.
По информации телеграм-канала, Лазоревичу теперь грозит обвинение в хищении крупного размера и тюремный срок до шести лет. Дело в том, что жилетку лидера «Короля и Шута» оценивают в миллион рублей.
Shot написал, что Лазоревич уже признался в краже и раскаялся. По его словам, он забрал экспонат ради проверки работы охраны выставки и планировал вернуть его обратно. Музыкант надеется, что организаторы экспозиции простят его.
Сама жилетка фронтмена группы «Король и Шут» в данный момент находится в полиции, в ходе похищения она не пострадала. Лазаревич же находится под подпиской о невыезде.
Жилетка Князя пропала с выставки «Панк-культура. Король и Шут» 27 апреля. По данным Baza, похититель забрал ее во время посещения экспозиции и остался незамеченным. Однако 2 мая полиция вышла на след преступника.