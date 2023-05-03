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Baza: за сутки в Москве зафиксировано более 200 сообщений о беспилотниках

Семён Гудошников
Сегодня в 20:43

Baza сообщает, что за 2 мая экстренные службы Москвы зарегистрировали 203 сообщения о БПЛА над городом.

По данным телеграм-канала, количество таких сообщений росло с каждым днем. До начала мая служба 112 получала около сотни обращений по поводу беспилотников, а теперь их число выросло в два раза.

Как пишет «Осторожно, Москва», большая часть сообщений пришла от сотрудников управ и ГБУ «Жилищник», которые дежурят в городе по ночам и должны отслеживать дронов. Люди заявляли о звуках пропеллеров, летательных объектах и огоньках в небе в разных районах и округах Москвы. Впрочем, обнаружить беспилотники не удалось. В некоторых случаях за них принимали звезды или рекламные огни.

Еще источники «Осторожно, Москва» говорят о двух задержанных с гражданскими коптерами. Одного мужчину полиция остановила в парке «Измайлово» за полеты беспилотника. Другого москвича задержали на крыше ресторана «Корчма», куда упал его дрон.

Кремль сообщил о попытке Украины нанести удар по Сенатскому дворцу в ночь на 3 мая. Два беспилотника взорвались рядом с куполом дворца с разницей в 15 минут. Пострадавших в результате атаки нет, Путина в это время не было в кремлевской резиденции.

В тот же день мэр Москвы запретил полеты любых беспилотников в городе. Аналогичную меру ввели в Серпухове, запрет на полеты коптеров также действует в Петербурге.

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