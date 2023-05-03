Baza: за сутки в Москве зафиксировано более 200 сообщений о беспилотниках

Baza сообщает, что за 2 мая экстренные службы Москвы зарегистрировали 203 сообщения о БПЛА над городом.
По данным телеграм-канала, количество таких сообщений росло с каждым днем. До начала мая служба 112 получала около сотни обращений по поводу беспилотников, а теперь их число выросло в два раза.
Как пишет «Осторожно, Москва», большая часть сообщений пришла от сотрудников управ и ГБУ «Жилищник», которые дежурят в городе по ночам и должны отслеживать дронов. Люди заявляли о звуках пропеллеров, летательных объектах и огоньках в небе в разных районах и округах Москвы. Впрочем, обнаружить беспилотники не удалось. В некоторых случаях за них принимали звезды или рекламные огни.
Еще источники «Осторожно, Москва» говорят о двух задержанных с гражданскими коптерами. Одного мужчину полиция остановила в парке «Измайлово» за полеты беспилотника. Другого москвича задержали на крыше ресторана «Корчма», куда упал его дрон.