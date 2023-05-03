Baza: за сутки в Москве зафиксировано более 200 сообщений о беспилотниках

Как пишет «Осторожно, Москва», большая часть сообщений пришла от сотрудников управ и ГБУ «Жилищник», которые дежурят в городе по ночам и должны отслеживать дронов. Люди заявляли о звуках пропеллеров, летательных объектах и огоньках в небе в разных районах и округах Москвы. Впрочем, обнаружить беспилотники не удалось. В некоторых случаях за них принимали звезды или рекламные огни.