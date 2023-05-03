Зеленский: Мы не атакуем ни Путина, ни Москву

«Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где‑нибудь. У нас дефицит. Мы не можем использовать что‑либо и где‑нибудь. Мы не атаковали Путина. Мы это оставим трибуналу», — сказал он.