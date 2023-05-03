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Зеленский: Мы не атакуем ни Путина, ни Москву

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стоит за атакой на Кремль беспилотниками, которая произошла в ночь на 3 мая. Эти слова он произнес во время саммита стран Северной Европы.

«Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где‑нибудь. У нас дефицит. Мы не можем использовать что‑либо и где‑нибудь. Мы не атаковали Путина. Мы это оставим трибуналу», — сказал он.

Кремль сообщил о попытке Киева нанести удар по Сенатскому дворцу в ночь на 3 мая. Два беспилотника взорвались рядом с куполом дворца с разницей в 15 минут. Пострадавших в результате атаки нет, Путина в это время не было в кремлевской резиденции.

Ранее причастность Украины к взрывам также опроверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. «Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал он в комментарии Би-би-си.

Несмотря на атаку на Кремль, парад 9 Мая на Красной площади пройдет без изменений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также подтвердил участие Путина в параде.

За несколько минут до официальных сообщений об атаке мэр Москвы Сергей Собянин запретил в городе полеты любых беспилотников. Аналогичный запрет действует в Петербурге и Серпухове.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей СобянинВладимир ЗеленскийСергей Никифоров
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