Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что «плохие люди» попытаются использовать ИИ в «злых целях»

«Что, если бы мы разработали интернет с протоколами, по которым вы всегда можете идентифицировать кого угодно и поэтому спам был бы почти невозможен? Что, если мы воспользуемся шансом откинуться на спинку стула и немного подумать об ИИ перед тем, как он появится?» — спросил Возняк.