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Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что «плохие люди» попытаются использовать ИИ в «злых целях»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

Сооснователь Apple Стив Возняк подписал письмо с призывом к приостановке развития больших языковых моделей и технологий искусственного интеллекта наподобие ChatGPT и объяснил причину своего решения изданию Fortune.

Изобретатель и программист заявил, что чат-боты и другие проекты, использующие нейросеть, могут быть использованы «плохими людьми» в «злых целях». По его словам, то же самое уже произошло с интернетом, соцсетями и электронной почтой.

«Что, если бы мы разработали интернет с протоколами, по которым вы всегда можете идентифицировать кого угодно и поэтому спам был бы почти невозможен? Что, если мы воспользуемся шансом откинуться на спинку стула и немного подумать об ИИ перед тем, как он появится?» — спросил Возняк.

Он отметил, что шанса замедлиться фактически нет, однако необходимо помнить об ответственности при развитии технологий. При этом Возняк добавил, что не живет в страхе и не беспокоится об ИИ как таковом, но тревожится из‑за его попадания в руки злоумышленников.

«Мы должны предпринять шаги, чтобы это не стало слишком ужасным и плохим. Например, взгляните, сколько плохих людей отправляет нам спам и пытается получить наши пароли, завладеть нашими учетными записями и испортить наши жизни. ИИ теперь это другой, более мощный инструмент, и он будет использоваться этими людьми в действительно злых целях», — сказал Возняк.

Предприниматель призвал заняться регулированием отрасли. Оно, по его мнению, не должно мешать растущему бизнесу, но будет важным доказательством, что компании учитывают этические соображения.

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Стив Возняк
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