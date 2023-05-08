Вечеринки в зуме и очереди перед магазином: в сети вспоминают, какой была жизнь в начале пандемии

Пандемия COVID-19, самый острый пик которой пришелся на начало и середину 2020 года, кардинально изменила жизни людей по всему миру. Пользователи реддита вспоминают самые странные моменты того периода. Собрали 11 самых наглядных.
***
«Мое ощущение времени искажено. 2020-й смешался с началом 2022 года. Мне все еще приходится долго соображать, чтобы понять, когда произошли определенные события», — akmountainbiker.
***
***
«Я так боялась чихать и кашлять в общественных местах, потому что люди обычно начинали бросать какие‑то странные взгляды», — cheynnr20.
***
«Я помню, что некоторые рестораны рядом с моим домом начали продавать продукты во время карантина. Было так странно проходить мимо элитного ресторана, известного своими устрицами, и видеть, что в его окнах — стопки туалетной бумаги, упаковки пива и нескоропортящиеся продукты», — Fickle_Flounder3929.
***
«Я живу в квартале от очень оживленной автомагистрали. Я никогда не обращал внимания на шум шоссе, но когда он стих, тишина была удивительной!» — Individual_Serious.
***
«Я работала в отделении интенсивной терапии, куда поступали пациенты с COVID. Все вокруг говорили, что COVID — подделка, а мне же в это время каждую ночь снились кошмары, и я не могла есть. Мы жили в совершенно разных реальностях», — noelcherry_.
***
«[Помню] ожидание в очереди перед продуктовым магазином. Все должны были стоять на специальных наклейках, чтобы держаться на должном расстоянии друг от друга, а служба безопасности пускала следующего человека внутрь, только когда кто‑то выходил», — Cat-Mama_2.
***
«Как же это было расслабляюще, когда все держались на расстоянии — как я это делал десятилетиями до этого», — Petroglyph217.
***
«[Помню], как все эти компании, которые якобы никак не могли предложить гибкий график работы, вдруг внезапно смогли. И теперь они хотят, чтобы вы поверили, что они вновь не могут этого сделать…» — Will-this-do.
***
***
«В течение нескольких месяцев практически каждая реклама напоминала нам, что мы „живем в беспрецедентные времена“, и я ненавидела это», — ahnyaa.