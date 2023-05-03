В США рестораны «Макдоналдс» оштрафовали за эксплуатацию детей

В США три оператора ресторанов сети «Макдоналдс» были оштрафованы за эксплуатацию детского труда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Минтруд.
Расследование ведомства показало, что три франчайзи в совокупности наняли 305 несовершеннолетних — и те работали больше, чем разрешено законом. Более того, дети «выполняли работы, запрещенные законом для молодых сотрудников».
«Двое десятилетних детей работали, но не получали зарплату, и иногда работали до двух часов ночи. Будучи моложе минимального возраста для приема на работу, они готовили и разносили заказы, убирали в кладовой, работали на стойке приема заказов и использовали кассовый аппарат», — рассказали в министерстве.
Там также добавили, что одному десятилетнему ребенку разрешили управлять фритюрницей, что запрещено для работников младше 16 лет. За это и другие нарушения Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC и Bell Restaurant Group I LLC оштрафовали на 212 754 долларов.
Три компании управляют в общей сложности 62 ресторанами в четырех штатах — Кентукки, Индиане, Мэриленде и Огайо. В Bauer Food LLC заявили, что не нанимали детей. Те, по словам представителя компании, «навещали своих родителей, которые работают ночными менеджерами».
«Руководством компании детям не разрешалось находиться в той части ресторана, и любая работа, которую выполняли дети, выполнялась по указанию и в присутствии родителя», — подчеркнули в Bauer Food LLC.