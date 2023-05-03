В США рестораны «Макдоналдс» оштрафовали за эксплуатацию детей

«Двое десятилетних детей работали, но не получали зарплату, и иногда работали до двух часов ночи. Будучи моложе минимального возраста для приема на работу, они готовили и разносили заказы, убирали в кладовой, работали на стойке приема заказов и использовали кассовый аппарат», — рассказали в министерстве.