В грузинском Озургети неизвестные высадили марихуану напротив полицейского участка

Неизвестные высадили марихуану на клумбах в центре грузинского города Озургети. Об этом сообщает NewsGeorgia.
Кусты появились прямо напротив зданий районной прокуратуры и Департамента полиции. Их обнаружили представители оппозиционной партии «Единое национальное движение». На место была вызвана полиция из соседнего здания.
«Не знаю, что мы должны делать — смеяться или плакать?» — сказал председатель фракции ЕНД в горсовете Озургети Давид Хаванадзе.
Ранее местные жители раскритиковали клумбы в центре города из‑за сходства с гробами. В ЕНД предположили, что марихуана появилась в них в знак протеста.
В Грузии легализовано употребление марихуаны дома, если там нет несовершеннолетних, только для лиц, достигших 21-летнего возраста. Хранение, приобретение и курение марихуаны в неположенном месте считаются административным преступлениями.