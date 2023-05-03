Умерла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи. Ей было 32 года

О смерти спортсменки рассказало агентство Icon Management, представлявшее Боуи. В сообщении девушку назвали «клиентом, дорогим другом, дочерью и сестрой», а также «чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко».
«Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями», — заявили в агентстве. О причинах смерти легкоатлетки ничего не сообщили. The Guardian отметила, что тело девушки обнаружили у нее дома во Флориде.
Тори Боуи родилась 27 августа 1990 года в штате Миссисипи. В 2015 году спортсменка стала чемпионкой США в беге на 100 метров и в том же году стала чемпионкой мира на этой же дистанции.
На Олимпийских играх 2016 года Боуи завоевала три медали: золото в эстафете 4×100, серебро на стометровке и бронзу на дистанции в 200 метров. После этого, уже в 2017 году, спортсменка дважды выиграла чемпионат мира.