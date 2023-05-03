Реклама
Новости

Умерла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи. Ей было 32 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:27

Американская бегунья, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет. Об этом написал ТАСС.

О смерти спортсменки рассказало агентство Icon Management, представлявшее Боуи. В сообщении девушку назвали «клиентом, дорогим другом, дочерью и сестрой», а также «чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко».

«Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями», — заявили в агентстве. О причинах смерти легкоатлетки ничего не сообщили. The Guardian отметила, что тело девушки обнаружили у нее дома во Флориде.

Тори Боуи родилась 27 августа 1990 года в штате Миссисипи. В 2015 году спортсменка стала чемпионкой США в беге на 100 метров и в том же году стала чемпионкой мира на этой же дистанции.

На Олимпийских играх 2016 года Боуи завоевала три медали: золото в эстафете 4×100, серебро на стометровке и бронзу на дистанции в 200 метров. После этого, уже в 2017 году, спортсменка дважды выиграла чемпионат мира.

расскажите друзьям
теги
Консервативная партия
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»