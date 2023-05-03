Режиссеру из команды Собчак назначили восемь месяцев ограничения свободы за осквернение памятника

Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы члену съемочной группы Ксении Собчак, режиссеру Сергею Ерженкову, по делу об осквернении постамента памятника Ленину в Касимове, в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мирового судью судебного участка № 29 Касимовского района Рязанской области Романа Самонова.
Помимо Ерженкова фигурантом по делу проходил рязанский блогер Сергей Скореев. Уголовное дело против них возбудили по части 2 статьи 214 УК (вандализм).
Ерженкову и Скорееву нельзя покидать дом с 22.00 до 06.00, менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Также они оба обязаны раз в месяц являться на регистрацию.
Инцидент, из‑за которого осудили режиссера и блогера, произошел 5 марта 2022 года. Постамент памятника Ленина был исписан водоэмульсионной краской в знак протеста. По словам участников акции, они сделали это, чтобы привлечь внимание к состоянию памятников в Касимове.
В августе 2022 года обоим фигурантам назначили штрафы в размере 15 тыс. рублей, уголовное дело было прекращено. Однако апелляционный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.