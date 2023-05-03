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Режиссеру из команды Собчак назначили восемь месяцев ограничения свободы за осквернение памятника

Виктория Шанина
Сегодня в 18:15

Суд назначил восемь месяцев ограничения свободы члену съемочной группы Ксении Собчак, режиссеру Сергею Ерженкову, по делу об осквернении постамента памятника Ленину в Касимове, в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мирового судью судебного участка № 29 Касимовского района Рязанской области Романа Самонова.

Помимо Ерженкова фигурантом по делу проходил рязанский блогер Сергей Скореев. Уголовное дело против них возбудили по части 2 статьи 214 УК (вандализм).

Ерженкову и Скорееву нельзя покидать дом с 22.00 до 06.00, менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Также они оба обязаны раз в месяц являться на регистрацию.

Инцидент, из‑за которого осудили режиссера и блогера, произошел 5 марта 2022 года. Постамент памятника Ленина был исписан водоэмульсионной краской в знак протеста. По словам участников акции, они сделали это, чтобы привлечь внимание к состоянию памятников в Касимове.

В августе 2022 года обоим фигурантам назначили штрафы в размере 15 тыс. рублей, уголовное дело было прекращено. Однако апелляционный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

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Ксения СобчакСергей Ерженков
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