«Фонтанка»: в Петербурге тоже действует запрет на беспилотники

В Петербурге запрещены коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Об этом «Фонтанке» рассказали специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров от города и продлится до 15 мая. В ведомстве пояснили, что «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».
Там отметили, что для запуска БПЛА нужно получить разрешение в Комитете по транспорту. Однако сайт с формой подачи заявок сейчас не работает.
Издание отмечает, что запрет на беспилотники в Петербурге может быть не связан с атакой дронов на Кремль. Эти ограничения могли ввести ранее из‑за вопросов безопасности в преддверии 9 мая.
3 мая в пресс-службе Владимира Путина сообщили, что ночью Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА, как утверждается, были сбиты, пострадавших нет. Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огарево и не пострадал.
Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента со стороны Украины. Там отметили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».
За полчаса до заявления об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе запрещается запуск беспилотников. Исключения составят БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.