«Фонтанка»: в Петербурге тоже действует запрет на беспилотники

3 мая в пресс-службе Владимира Путина сообщили, что ночью Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА, как утверждается, были сбиты, пострадавших нет. Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огарево и не пострадал.