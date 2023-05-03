Реклама
Новости

«Фонтанка»: в Петербурге тоже действует запрет на беспилотники

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

В Петербурге запрещены коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Об этом «Фонтанке» рассказали специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров от города и продлится до 15 мая. В ведомстве пояснили, что «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».

Там отметили, что для запуска БПЛА нужно получить разрешение в Комитете по транспорту. Однако сайт с формой подачи заявок сейчас не работает.

Издание отмечает, что запрет на беспилотники в Петербурге может быть не связан с атакой дронов на Кремль. Эти ограничения могли ввести ранее из‑за вопросов безопасности в преддверии 9 мая.

3 мая в пресс-службе Владимира Путина сообщили, что ночью Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА, как утверждается, были сбиты, пострадавших нет. Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огарево и не пострадал.

Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента со стороны Украины. Там отметили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

За полчаса до заявления об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе запрещается запуск беспилотников. Исключения составят БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

расскажите друзьям
люди
Владимир ПутинСергей Собянин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»