Майкл Дуглас получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Актеру Майклу Дугласу вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы. Награда будет вручена ему «в знак признания его блестящей карьеры и вклада в кинематограф».
«Оказаться в Каннах — это всегда глоток свежего воздуха. Фестиваль много лет представляет собой замечательную платформу для смелых творцов, дерзких художников и превосходных рассказчиков своих историй. С момента моего первого приезда сюда в 1979 году с „Китайским синдромом“ и до моей последней премьеры „За канделябрами“ в 2013 году фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в его способности воздействовать на людей и мир вокруг», — комментирует награждение Дуглас на сайте смотра. Он получит «Золотую ветвь» 16 мая в день открытия кинофестиваля.
Среди наград Дугласа есть две статуэтки премии «Оскар»: одна за продюсирование лучшего фильма 1976 года «Пролетая над гнездом кукушки», а другая за роль в картине «Уолл-стрит». Кроме этого, на его счету пять «Золотых глобусов» и одна «Эмми».