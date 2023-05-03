Майкл Дуглас получит почетную награду Каннского кинофестиваля

«Оказаться в Каннах — это всегда глоток свежего воздуха. Фестиваль много лет представляет собой замечательную платформу для смелых творцов, дерзких художников и превосходных рассказчиков своих историй. С момента моего первого приезда сюда в 1979 году с „Китайским синдромом“ и до моей последней премьеры „За канделябрами“ в 2013 году фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в его способности воздействовать на людей и мир вокруг», — комментирует награждение Дуглас на сайте смотра. Он получит «Золотую ветвь» 16 мая в день открытия кинофестиваля.