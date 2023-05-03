На «Звуке» начали появляться треки ушедших из России лейблов

На музыкальном сервисе «Звук» начали появляться треки ушедших их России иностранных лейблов, обратил внимание «Коммерсант».
В каталоге стриминга можно найти последние альбомы Арианы Гранде, The Weeknd, Тейлор Свифт, Деми Ловато (лейбл Universal Music Group), Гарри Стайлза, Måneskin, Граймс (Sony Music Entertainment), Lizzo, Gorillaz, Green Day (Warner Music Group). При этом на других отечественных платформах — «VK Музыке», «Яндекс Музыке» и «МТС Музыке» — данных релизов нет.
В «Звуке» не стали пояснять, на каких основаниях треки появились на платформе.
В августе прошлого года «Звук» позволил артистам загружать свои произведения напрямую через личный кабинет. Собеседники «Коммерсанта» на рынке стриминговых сервисов допускают, что этой возможностью могли воспользоваться пираты.
Но возможны и легальные схемы, поясняет юрист Борис Едидин. По его словам, лицензию на новинки может получить компания из другой страны с правом распространять их в России. Другим вариантом может быть определение территории распространения — по регионам или континентам без привязки к названиям стран.
После начала российской военной операции на Украине о приостановке деятельности в РФ заявили лейблы Universal, Warner и Sony Music. В результате российский рынок музыкального стриминга впервые упал. Сокращение за год составило 30–50% — с 9,5 млрд рублей до примерно 5–7 млрд.