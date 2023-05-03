Москвичу запретили выезд из страны из‑за перепланировки

В итоге выяснилось, что мужчина действительно сделал перепланировку в своей квартире. Кухню вместе с коммуникациями он переместил в жилую комнату. Также хозяева снесли и построили новые ненесущие межкомнатные перегородки, чтобы изменить площади ванной комнаты и туалета.