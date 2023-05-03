Москвичу запретили выезд из страны из‑за перепланировки

Суд запретил жителю многоэтажки в Выхино-Жулебино выезд за границу из‑за незаконной перепланировки. Такую меру избрали из‑за отказа мужчины пускать в квартиру жилищных инспекторов, пишет «Российская газета».
На нарушителя пожаловался человек из квартиры этажом ниже. Он услышал шум кухонной техники сверху, находясь в жилой комнаты и, заподозрив, что соседи переместили кухню, обратился в Мосжилинспекцию. Однако представителям ведомства дверь не открыли.
«Это довольно типичная уловка авторов горе-перепланировок: им кажется, что стоит отсидеться за закрытыми дверьми, глядишь, потом все уляжется», — пишет «Российская газета».
Сотрудники инспекции добились официального допуска в квартиру через Кузьминский районный суд, но ответчик «не спешил его выполнять».
«Лишь после того как служба судебных приставов наложила ограничение на выезд за границу, хозяин недвижимости сам обратился в инспекцию», — заявили в ведомстве.
В итоге выяснилось, что мужчина действительно сделал перепланировку в своей квартире. Кухню вместе с коммуникациями он переместил в жилую комнату. Также хозяева снесли и построили новые ненесущие межкомнатные перегородки, чтобы изменить площади ванной комнаты и туалета.
Перенос кухни согласовать с профильными ведомствами нельзя, поскольку это запрещено. Однако снос стен также не был узаконен. Автора перепланировки оштрафовали и обязали за полгода устранить нарушения — частично переделать ремонт и согласовать уже выполненные работы.