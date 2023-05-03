Песков: парад 9 Мая не отменят из‑за атаки беспилотников, Путин примет участие

В этом году в Москве в параде 9 Мая на Красной площади планируется участие 10 тыс. человек, включая участников военной операции на территории Украины. Для подготовки к мероприятию площадь закрыли с 27 апреля по 10 мая. Песков обещал, что на время парада будут приняты усиленные меры безопасности.