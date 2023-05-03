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Песков: парад 9 Мая не отменят из‑за атаки беспилотников, Путин примет участие

Семён Гудошников
Сегодня в 15:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади 9 Мая состоится, как и планировалось. Изменений в графике после атаки на Кремль беспилотников нет, отметил он.

Также представитель Кремля подтвердил участие в параде Владимира Путина. «Парад состоится. Изменений в планах нет», — передает его слова ТАСС.

3 мая в пресс-службе российского лидера сообщили, что ночью Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента с помощью беспилотников. Оба БПЛА, как утверждается, были сбиты, пострадавших нет. Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огарево и продолжает работать в обычном режиме.

За полчаса до заявления об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе запрещается запуск беспилотников. Исключения составят БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

В этом году в Москве в параде 9 Мая на Красной площади планируется участие 10 тыс. человек, включая участников военной операции на территории Украины. Для подготовки к мероприятию площадь закрыли с 27 апреля по 10 мая. Песков обещал, что на время парада будут приняты усиленные меры безопасности.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей Собянин
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