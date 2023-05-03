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В России создадут аналог Flightradar24 для беспилотников

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

В России планируют запустить сервис с интерактивной картой передвижения беспилотников, а также зонами для их полетов. Его могут представить уже в 2024 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации.

Российская платформа будет работать по тому же принципу, что и шведский Flightradar24, благодаря которому можно отслеживать самолеты в реальном времени.

«Предварительно разработка сервиса будет поручена АО „Концерн ВКО ‚Алмаз-Антей‘“ и ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ (ГК по ОрВД), затраты на разработку уточняются», — сказал собеседник газеты.

На данный момент на базе ГК по ОрВД уже работает система предоставления планов полетов по интернету и общедоступной телефонной сети. На ее основе и будет создан новый сервис для отслеживания беспилотников.

Как отмечает руководитель отдела беспилотных авиационных систем «Почты России» Антон Никифоров, такой инструмент необходим для предупреждения конфликтных ситуаций в небе и на земле с участием беспилотников. Он добавил, что для корректной работы сервиса на всех аппаратах потребуется установить транспондеры.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее отмечал, что владельцем сервиса станет Росавиация, однако к его разработке готовы подключиться частные компании. Использовать платформу будут в том числе местные органы власти и силовые структуры.

В конце февраля российская компания «Спутникс» также сообщала о планах создать отечественный аналог Flightradar24, но для самолетов. Когда фирма намерена представить новинку, неизвестно.

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Антон НикифоровАндрей Белоусов
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