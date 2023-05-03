Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

В Москве задержаны подозреваемые в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает пресс-служба полиции. Сотрудники МВД задержали трех мужчин в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе и доставили в отдел. Одному из них 20 лет, двум другим по 17, уточняет телеграм-канал Mash.
По информации «Спорт-Экспресса», им может быть предъявлено обвинение по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это может достигать 12 лет лишения свободы.
Швед пострадал в результате драки у ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Он был доставлен в реанимацию с серьезной черепно-мозговой травмой. По сообщению источников Mash, ему диагностировали перелом основания черепа, ушиб мозга, гематому на затылке, а также кратковременную потерю памяти.
Как пишет телеграм-канал Baza, причиной конфликта стал проигрыш денег на ставках из‑за поражения ЦСКА. Медиа также опубликовало показания одного из задержанных, Князя Амирасланова.
По его словам, конфликт был спровоцирован самим Шведом и его женой. Амирасланов с компанией отмечал день рождения в ресторане. На выходе из заведения у него завязался разговор с женой баскетболиста. Мужчина уточняет, что она была пьяна.
Сначала они говорили о баскетболе, но потом жена Шведа начала «оскорблять нацию и семьи». Как утверждает мужчина, в этот момент на улицу вышли Швед и его одноклубник и напали на друзей Амирасланова, пока он старался остановить конфликт.
«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю, — рассказывает Амирасланов. — И я точно могу сказать, что головой он не ударялся».
По версии задержанного, после этого Швед встал, и «толкотня продолжилась». Кто‑то из компании Амирасланова нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась, баскетболисту вызвали скорую, а участники остались дожидаться полицию. Как говорит Амирасланов, именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать огласке, так как Алексей медийное лицо.
В комментарии «Спорт-Экспрессу» жена Шведа утверждает, что конфликт начался из‑за оскорблений компании Амирасланова в адрес ее мужа: «Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: «Мы из‑за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите».
Также она отрицает, что говорила что‑либо о нации или религии задержанных: «Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать».