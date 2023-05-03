Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Также она отрицает, что говорила что‑либо о нации или религии задержанных: «Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать».