В России упростили получение карты болельщика для детей, инвалидов и пенсионеров

Постановление вступит в силу 26 мая. Начиная с этого дня идентификация детей будет проходить удаленно, если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя на «Госуслугах». Сейчас для оформления Fan ID для детей родителям необходимо посетить МФЦ для идентификации ребенка.