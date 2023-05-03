В России упростили получение карты болельщика для детей, инвалидов и пенсионеров

Кабинет министров упростил оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров. Об этом сообщается на сайте правительства.
Постановление вступит в силу 26 мая. Начиная с этого дня идентификация детей будет проходить удаленно, если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя на «Госуслугах». Сейчас для оформления Fan ID для детей родителям необходимо посетить МФЦ для идентификации ребенка.
Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить карту болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Сейчас таким способом оформляют карты футболистов, тренеров и технического персонала клубов.
Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых инвалиды и пенсионеры могут получить карту без очередей.
Паспорта болельщиков начали вводить в России в июле 2022 года. Они необходимы для посещения матчей Российской премьер-лиги и финала Кубка России.
Против введения Fan ID выступали фанатские движения российских клубов. Многие из них отказались приходить на матчи в знак протеста. В результате на всех аренах РПЛ посещаемость матчей резко упала.
25 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался за корректировку правил выдачи паспортов болельщика, поскольку Fan ID вызывает «много нареканий».
27 марта Владимир Путин поручил упростить использование системы карт болельщика. Президент не уточнял, как именно предлагается упростить использование Fan ID. В поручении говорилось, что изменения должны прежде всего коснуться людей с инвалидностью, пенсионеров и детей.