Джеймс Ганн показал тестовые ролики для «Стражей Галактики-3» с енотом Ракетой и новыми персонажами

Режиссер Джеймс Ганн запостил несколько тестовых роликов для «Стражей Галактики-3». В них можно увидеть юного енота Ракету и двух новых персонажей. Все три видео сделаны британской студией визуальных эффектов Framestore.
Часть событий нового фильма происходит до случившегося в первой части и рассказывает о знакомстве Ракеты и Грута. Среди прочего в нем расскажут о генетических и кибернетических экспериментах, которые проводили над енотом и его друзьями.
В первом ролике молодой Ракета играет с подругой, выдрой Лайлой, после чего подходит к камере и начинает ее обнюхивать.
В другом видео нас знакомят с Флор, крольчихой на механических ногах. Ракета познакомился с ней, когда они сидели в одной клетке, и она была подругой его детства.
В третьем ролике Ракета рисует Лайлу в стиле «Моны Лизы».
Ранее режиссер Джеймс Ганн рассказал, что в фильме зрители увидят команду героев в этом составе в последний раз. Также стало известно, что Зои Салдана не вернется к роли Гаморы после третьего фильма.