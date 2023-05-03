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Джеймс Ганн показал тестовые ролики для «Стражей Галактики-3» с енотом Ракетой и новыми персонажами

Семён Гудошников
Сегодня в 13:57

Режиссер Джеймс Ганн запостил несколько тестовых роликов для «Стражей Галактики-3». В них можно увидеть юного енота Ракету и двух новых персонажей. Все три видео сделаны британской студией визуальных эффектов Framestore.

Часть событий нового фильма происходит до случившегося в первой части и рассказывает о знакомстве Ракеты и Грута. Среди прочего в нем расскажут о генетических и кибернетических экспериментах, которые проводили над енотом и его друзьями.

В первом ролике молодой Ракета играет с подругой, выдрой Лайлой, после чего подходит к камере и начинает ее обнюхивать.

В другом видео нас знакомят с Флор, крольчихой на механических ногах. Ракета познакомился с ней, когда они сидели в одной клетке, и она была подругой его детства.

В третьем ролике Ракета рисует Лайлу в стиле «Моны Лизы».

Ранее режиссер Джеймс Ганн рассказал, что в фильме зрители увидят команду героев в этом составе в последний раз. Также стало известно, что Зои Салдана не вернется к роли Гаморы после третьего фильма.

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